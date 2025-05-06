Legenda Biliar Dunia Efren Reyes Sambangi Jakarta, Picu Antusiasme Pencinta Biliar Tanah Air

JAKARTA – Pencinta olahraga biliar di Indonesia mendapat kejutan istimewa dengan kedatangan legenda biliar asal Filipina, Efren “The Magician” Reyes, dalam rangkaian tur mini bertajuk Exhibition The GOAT Efren Reyes yang digelar di Jakarta.

Kehadiran Efren Reyes disambut langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo di South Pool Billiard, Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan. Kunjungan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara PB POBSI dengan Moor Production, menyusul kesuksesan mereka menghadirkan juara dunia biliar bola 9 tahun 2024, Fedor Gorst.

Dalam tur eksibisi ini, Efren Reyes dijadwalkan bertanding dengan sejumlah atlet biliar Indonesia. Momen ini tidak hanya menjadi kesempatan emas bagi atlet nasional untuk belajar langsung dari sang legenda, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan pamor olahraga biliar di Indonesia. (Dwinarto)

