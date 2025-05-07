HOME TV SCOPE MNCTV

Pria Paruh Baya Diamuk Massa Lantaran Diduga Cabuli Anak Tetangganya

Rio Manik , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |14:54 WIB
Seorang pria paruh baya mencabuli anak tetangganya yang masih berusia tujuh tahun/Foto: MNCTV
JAKARTA – Seorang pria paruh baya di Ciracas, Jakarta Timur, hampir menjadi korban amukan massa setelah diduga mencabuli anak tetangganya yang masih berusia tujuh tahun. Kejadian ini membuat puluhan warga mengepung rumah pelaku, yang akhirnya diamankan oleh polisi.

Peristiwa ini bermula saat korban pulang dalam keadaan menangis setelah membeli jajanan di warung pelaku. Keluarga korban langsung melakukan visum, dan diduga ada beberapa anak lain yang menjadi korban pelecehan serupa. Begitu warga mengetahui hal tersebut, mereka langsung geram dan mengepung rumah pelaku.

Polisi yang datang untuk mengamankan pelaku sempat kewalahan menghadapi kerumunan massa yang ingin menghukum pria tersebut. Dengan cepat, polisi membawa pelaku menjauh dari kerumunan dan membawanya ke Polsek Ciracas untuk diperiksa lebih lanjut. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Ciracas, Jakarta Timur. (Dwinarto)


 

(Fetra Hariandja)

