Dua Siswi SMK di Tangsel Lapor Polisi Dugaan Pelecehan oleh Kakak Kelas

TANGERANG SELATAN – Dua siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Tangerang Selatan, Banten, melaporkan dugaan kasus pelecehan yang melibatkan kakak kelas mereka ke pihak kepolisian. Laporan tersebut disampaikan setelah korban didampingi oleh orang tua dan kuasa hukum mereka.

Menurut informasi yang diperoleh, peristiwa tersebut terjadi setelah acara lomba di ruang tari dan di ruang kelas yang sedang sepi. Korban merasa terancam oleh tindakan yang dilakukan oleh terlapor.

Saat ini, korban sudah menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi mereka dan berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan ini dengan proses hukum yang adil. Pihak kepolisian dari Polres Tangerang Selatan saat ini sedang menyelidiki kasus ini lebih lanjut. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)