Komplotan Curanmor Beraksi di Depok, Gunakan Pistol dan Ikat Pintu Rumah Korban

DEPOK – Komplotan pencurian motor (curanmor) beraksi dengan nekat di Kampung Serab, Sukmajaya, Depok. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan pistol dan mengikat pintu rumah korban dengan tali agar tidak bisa dibuka saat mereka melancarkan aksi pencurian.

Aksi para pelaku, yang berjumlah empat orang, terekam kamera CCTV. Salah satu pelaku terlihat mengikat pintu rumah dengan tali sebelum melancarkan pencurian motor. Sementara itu, korban mengaku salah satu pelaku sempat mengeluarkan pistol dari pinggangnya sebagai ancaman.

Tak butuh waktu lama, motor milik korban berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Video aksi pencurian ini pun viral di media sosial dan kini tengah ditangani oleh pihak Polsek Sukmajaya. (Dwinarto)



