Puspadaya Perindo Dampingi Korban Pencabulan dan Sodomi di Pondok Pesantren

JAKARTA – Sayap Partai Puspadaya Perindo memberikan dukungan kepada korban kasus pencabulan dan sodomi yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Jakarta Barat. Puspadaya Perindo menyerahkan barang bukti berupa pakaian korban dan pesan suara kepada PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polda Metro Jaya untuk mendesak pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan.

Barang bukti ini diharapkan dapat mempercepat proses penyidikan, sementara Puspadaya Perindo juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban dan keluarganya guna membantu mereka pulih dari trauma yang dialami. (Dwinarto)





(Fetra Hariandja)