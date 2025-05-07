Tawuran Warga di Terowongan Manggarai Kembali Pecah

JAKARTA – Aksi tawuran antar kelompok warga kembali pecah di kawasan Terowongan Manggarai. Dua kubu saling serang menggunakan senjata tajam, batu, botol, petasan, hingga bambu, menciptakan situasi mencekam di tengah pemukiman padat penduduk.

Kericuhan tersebut mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas warga sekitar. Sejumlah pengendara yang melintas di lokasi memilih memutar balik demi menghindari bahaya. Suasana sempat kacau sebelum akhirnya aparat kepolisian dari Polsek Tebet tiba dan membubarkan massa yang terlibat.

Belum diketahui secara pasti pemicu bentrokan ini. Polisi masih menyelidiki penyebab tawuran serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Tawuran di kawasan ini bukan yang pertama kali terjadi, dan warga berharap pihak berwenang dapat memberikan solusi permanen agar situasi serupa tidak terus terulang. (Dwinarto)

