Pabrik Styrofoam di Cikupa Ludes Terbakar, Kerugian Capai Miliaran Rupiah

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |14:12 WIB
Pabrik Styrofoam di Cikupa Ludes Terbakar, Kerugian Capai Miliaran Rupiah
Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik produsen styrofoam di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang/Foto: GTV
TANGERANG – Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik produsen styrofoam di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa sore. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan serta bahan baku di dalam pabrik.

Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api sulit dikendalikan. Karyawan yang tengah bekerja dan warga sekitar dilanda kepanikan, khawatir api akan merembet ke permukiman yang berdekatan dengan lokasi pabrik.

Sebanyak enam unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah tiga jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Menurut Kabid BPBD Kabupaten Tangerang, Agun Guntara, api pertama kali muncul dari area produksi styrofoam. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah akibat seluruh bangunan dan bahan produksi hangus terbakar. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

