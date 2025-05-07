Truk TNI AD Terbakar di Tol Gempol-Pandaan, Satu Prajurit Tewas Terjatuh ke Jurang

SURABAYA – Sebuah truk milik TNI AD yang mengangkut perlengkapan dan amunisi terbakar hebat dan meledak di ruas Tol Gempol-Pandaan KM 774. Insiden tragis ini menyebabkan satu prajurit tewas dan satu lainnya terluka.

Kadispen Kodam V/Brawijaya, Kolonel Kaveleri Donan Wahyu Sejati, mengungkapkan bahwa truk tersebut sedang dalam perjalanan kembali ke home base di Jember, usai menjalani penugasan di Papua. Truk telah melewati prosedur pemeriksaan ketat dari tim teknis Detasemen Peralatan dan Polisi Militer sebelum kejadian.

Kebakaran dipicu percikan api dari bagian atas truk. Saat pengemudi berusaha melakukan pengecekan, tiba-tiba terjadi letupan kecil yang dengan cepat membesar dan menyebabkan truk terbakar.

Melihat api berkobar, dua prajurit yang berada di belakang truk langsung melompat ke luar tol. Namun nahas, mereka mendarat di area jurang di tepi jalan tol. Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia akibat terjatuh, sementara Serma Leonardus Dhino Adi Setiawan mengalami luka dan telah dievakuasi ke RS Bhayangkara Pusdik Shabara.

TNI AD menyatakan penyebab awal percikan api masih dalam tahap investigasi oleh tim teknis, dan menegaskan bahwa seluruh proses penyelidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan. (Dwinarto)





