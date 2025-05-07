Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE GTV

Menu Bergizi dan Lezat Disiapkan untuk Calon Jemaah Haji Indonesia di Madinah

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |14:31 WIB
Dapur katering haji Indonesia mempersiapkan ribuan porsi makanan bergizi dan bercita rasa nusantara/Foto: GTV
A
A
A

MADINAH – Menyambut keberangkatan calon jemaah haji, dapur katering haji Indonesia di Jalan Pangeran Nayef Bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi, mempersiapkan ribuan porsi makanan bergizi dan bercita rasa nusantara. Tim Media Center Haji berkesempatan mengintip kegiatan dapur katering yang meracik menu-menu lezat dan bernutrisi untuk mendukung kelancaran ibadah haji.

Di dapur yang dilengkapi dengan panci-panci raksasa dan ruang untuk meracik bumbu khas Indonesia, para juru masak mempersiapkan berbagai hidangan yang menggugah selera. Menu yang disajikan bervariasi setiap harinya, disusun dengan perhatian khusus agar tetap memberikan cita rasa tanah air yang familiar bagi jemaah.

"Kami memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga, dengan pengujian sampel yang dilakukan oleh petugas kesehatan haji Indonesia," kata Dadang Suratman, Tenaga Ahli Pengawas Konsumsi Haji.

Distribusi makanan ke hotel-hotel jemaah juga diawasi ketat agar suhu makanan tetap terjaga, memberikan kenyamanan bagi jemaah selama beribadah di Tanah Suci. Pemerintah berharap, dengan adanya sistem katering yang ketat namun penuh cita rasa ini, jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan sehat. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement