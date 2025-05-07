Menu Bergizi dan Lezat Disiapkan untuk Calon Jemaah Haji Indonesia di Madinah

MADINAH – Menyambut keberangkatan calon jemaah haji, dapur katering haji Indonesia di Jalan Pangeran Nayef Bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi, mempersiapkan ribuan porsi makanan bergizi dan bercita rasa nusantara. Tim Media Center Haji berkesempatan mengintip kegiatan dapur katering yang meracik menu-menu lezat dan bernutrisi untuk mendukung kelancaran ibadah haji.

Di dapur yang dilengkapi dengan panci-panci raksasa dan ruang untuk meracik bumbu khas Indonesia, para juru masak mempersiapkan berbagai hidangan yang menggugah selera. Menu yang disajikan bervariasi setiap harinya, disusun dengan perhatian khusus agar tetap memberikan cita rasa tanah air yang familiar bagi jemaah.

"Kami memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga, dengan pengujian sampel yang dilakukan oleh petugas kesehatan haji Indonesia," kata Dadang Suratman, Tenaga Ahli Pengawas Konsumsi Haji.

Distribusi makanan ke hotel-hotel jemaah juga diawasi ketat agar suhu makanan tetap terjaga, memberikan kenyamanan bagi jemaah selama beribadah di Tanah Suci. Pemerintah berharap, dengan adanya sistem katering yang ketat namun penuh cita rasa ini, jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan sehat. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)