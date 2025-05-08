Minibus Terbakar di Tol Bandara Soetta, Diduga Akibat Korsleting Listrik

TANGERANG – Sebuah minibus mendadak terbakar saat melintas di Jalan Tol Bandara Soekarno Hatta arah Jakarta, tepatnya di Kilometer 21 dari arah Cengkareng, Rabu siang. Kobaran api yang muncul dari bagian mesin diduga disebabkan oleh korsleting listrik.

Beruntung, pengemudi sigap menepikan kendaraannya ke bahu jalan dan menyelamatkan diri sebelum api membesar. Petugas kemudian datang ke lokasi dan berusaha memadamkan kobaran api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

Menurut informasi, sebelum insiden terjadi, minibus tersebut sempat masuk bengkel untuk memperbaiki masalah kelistrikan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun peristiwa tersebut sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)