Ruko Peralatan Listrik Terbakar, Evakuasi Lansia 75 Tahun Berjalan Dramatis

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |13:50 WIB
Kebakaran hebat melanda sebuah ruko penjualan peralatan listrik di Jalan Anggrek Raya/Foto: GTV
MAKASSAR – Kebakaran hebat melanda sebuah ruko penjualan peralatan listrik di Jalan Anggrek Raya, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (7/5) siang. Dalam video amatir yang beredar, api terlihat cepat membesar dan melalap seluruh lantai satu bangunan ruko tersebut.

Material dagangan yang mudah terbakar membuat si jago merah sulit dikendalikan. Pemilik ruko bernama Pendi sempat panik setelah terbangun dari tidur dan melihat kepulan asap tebal. Ia nekat melompat dari lantai dua untuk menyelamatkan diri. Seorang petugas kepolisian yang kebetulan melintas langsung memberikan pertolongan pertama.

Tim pemadam kebakaran dari Dinas Damkarmat Makassar yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pemadaman. Saat menyisir bagian dalam bangunan, petugas menemukan seorang lansia berusia 75 tahun masih terjebak di lantai dua dalam kondisi pingsan akibat menghirup asap. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus memanjat dan menjebol kaca jendela untuk menyelamatkan korban.

"Kami langsung lakukan evakuasi dari lantai dua dengan menjebol jendela karena akses tangga sudah tertutup asap tebal," ujar Hidayatullah, Dantim 1 Rescue Damkarmat Makassar.

Sebanyak delapan unit armada dikerahkan untuk memadamkan api. Butuh waktu sekitar 30 menit hingga api benar-benar bisa dipadamkan. Hingga kini, penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Sementara itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

