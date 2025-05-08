Jokowi Absen di Sidang Gugatan Ijazah di PN Solo, Pilih Bertemu Andre Hehanusa

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) absen pada sidang gugatan ijazah palsu di PN Solo/Foto: GTV

SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk bertemu dengan penyanyi legendaris Andre Hehanusa dan puluhan warga di Solo, ketimbang menghadiri sidang gugatan ijazah palsu yang digelar di Pengadilan Negeri Solo, Rabu (7/5).

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab, Andre Hehanusa langsung menyanyikan lagu hits-nya "Karena Kutahu Engkau Begitu" dan mengajak Jokowi serta warga yang hadir untuk bernyanyi bersama. Andre mengaku telah lama mengidolakan Jokowi sejak menjabat Wali Kota Solo.

"Sudah lama saya ngefans sama Pak Jokowi, dan ini momen yang luar biasa bisa nyanyi bareng beliau," ujar Andre dengan antusias.

Sementara itu, Jokowi mengungkapkan bahwa ketidakhadirannya di persidangan karena ia telah mempercayakan penanganan gugatan ijazah kepada tim kuasa hukumnya. Namun, ia menegaskan siap hadir jika memang dibutuhkan oleh pengadilan.

"Saya sudah serahkan ke tim hukum. Kalau nanti memang diperlukan, saya siap datang," kata Jokowi kepada awak media.