Bill Gates Temui Presiden Prabowo di Istana

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |14:41 WIB
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft dan Gates Foundation, Bill Gates/Foto: GTV
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft dan Gates Foundation, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan resmi tersebut, Presiden Prabowo memperkenalkan jajaran kabinet barunya yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam momen penyambutan itu di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Usai penyambutan, keduanya menggelar pertemuan tertutup yang membahas sejumlah isu strategis serta peluang kerja sama di berbagai bidang. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Bill Gates melalui Gates Foundation telah menggelontorkan dana hibah senilai lebih dari 159 juta dolar AS untuk Indonesia, terutama di sektor kesehatan.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan nyata Bill Gates yang telah banyak berkontribusi pada kesehatan masyarakat Indonesia," ujar Prabowo. 

Setelah dari Istana Merdeka, Prabowo mengajak Bill Gates meninjau langsung program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), di SDN Jati 03, Pulogadung, Jakarta Timur. Dalam kunjungan itu, Presiden menunjukkan kotak makan berbahan stainless steel serta menu bergizi yang dibagikan kepada siswa sekolah dasar.

Selain meninjau distribusi makanan, Prabowo dan Bill Gates juga menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, salah satunya terkait kebersihan gigi dan mulut siswa. Kunjungan ini menjadi penanda awal kerja sama lanjutan antara Indonesia dan Gates Foundation, terutama di bidang kesehatan dan kesejahteraan anak. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

