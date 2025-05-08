Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE GTV

Kementerian HAM Temukan Dugaan Eksploitasi dan Kekerasan di Oriental Circus Indonesia

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |14:47 WIB
Kementerian HAM mengungkap dugaan pelanggaran berat HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI)
A
A
A

JAKARTA – Tim Pencari Fakta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengungkap dugaan pelanggaran berat HAM yang dialami oleh mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Temuan ini disampaikan usai tim melakukan pendalaman langsung ke lokasi dan mewawancarai berbagai pihak, termasuk mengunjungi Taman Safari Indonesia.

Dalam penyelidikan tersebut, tim menemukan indikasi kuat terjadinya eksploitasi anak, kekerasan fisik, serta kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak manajemen sirkus terhadap para mantan pemainnya.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, dalam pernyataannya menegaskan pentingnya pengungkapan kasus ini secara transparan. “Kami memastikan kasus ini tidak akan ditutupi. Para korban berhak atas keadilan setelah bertahun-tahun mengalami penderitaan,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Munafrizal Manan, menyebut bahwa negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi korban dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Kemenkumham menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, sekaligus mendorong langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. (Dwinarto)
 

(Fetra Hariandja)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Buletin iNews GTV Sirkus tv scope
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement