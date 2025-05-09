Kafe Instagramable Bernuansa Pegunungan Jadi Favorit Wisata Keluarga di Sentul

Anda bisa melepas penat dari hiruk-pikuk ibu kota di sebuah kafe bernuansa alam di kawasan Sentul/Foto: MNCTV

JAKARTA – Bagi Anda yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk ibu kota, sebuah kafe bernuansa alam di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bisa menjadi pilihan menarik untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga. Berlokasi di atas bukit dengan panorama Gunung Salak dan rindangnya pepohonan, kafe ini menyuguhkan pengalaman bersantap sambil menikmati keindahan alam.

Terletak di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, kafe yang berdiri di lahan seluas satu hektar ini tak hanya menyuguhkan pemandangan segar, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas ramah anak. Mulai dari area bermain seperti ayunan dan perosotan, hingga interaksi langsung dengan hewan-hewan lucu seperti domba dan kelinci.

Kafe ini juga memiliki daya tarik tersendiri lewat desain interiornya yang dihiasi pernak-pernik barang antik dan ornamen kayu jati, menciptakan suasana hangat dan estetik yang cocok untuk berfoto.

Dari segi kuliner, pengunjung dimanjakan dengan berbagai menu menggugah selera, mulai dari hidangan berat hingga minuman khas seperti kopi Koneng. Salah satu menu andalan adalah gurame bakar madu dengan sambal matah yang kaya rasa. Tak perlu khawatir soal harga, karena makanan dan minuman di sini dibanderol mulai dari Rp15 ribu saja. Kafe ini buka setiap hari hingga pukul 21.00 WIB, dan pada akhir pekan jumlah pengunjung bisa mencapai 500 orang. (Dwinarto)





