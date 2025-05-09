Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE MNCTV

Kafe Instagramable Bernuansa Pegunungan Jadi Favorit Wisata Keluarga di Sentul

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |06:28 WIB
Kafe Instagramable Bernuansa Pegunungan Jadi Favorit Wisata Keluarga di Sentul
Anda bisa melepas penat dari hiruk-pikuk ibu kota di sebuah kafe bernuansa alam di kawasan Sentul/Foto: MNCTV
A
A
A

JAKARTA – Bagi Anda yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk ibu kota, sebuah kafe bernuansa alam di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bisa menjadi pilihan menarik untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga. Berlokasi di atas bukit dengan panorama Gunung Salak dan rindangnya pepohonan, kafe ini menyuguhkan pengalaman bersantap sambil menikmati keindahan alam.

Terletak di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, kafe yang berdiri di lahan seluas satu hektar ini tak hanya menyuguhkan pemandangan segar, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas ramah anak. Mulai dari area bermain seperti ayunan dan perosotan, hingga interaksi langsung dengan hewan-hewan lucu seperti domba dan kelinci.

Kafe ini juga memiliki daya tarik tersendiri lewat desain interiornya yang dihiasi pernak-pernik barang antik dan ornamen kayu jati, menciptakan suasana hangat dan estetik yang cocok untuk berfoto.

Dari segi kuliner, pengunjung dimanjakan dengan berbagai menu menggugah selera, mulai dari hidangan berat hingga minuman khas seperti kopi Koneng. Salah satu menu andalan adalah gurame bakar madu dengan sambal matah yang kaya rasa. Tak perlu khawatir soal harga, karena makanan dan minuman di sini dibanderol mulai dari Rp15 ribu saja. Kafe ini buka setiap hari hingga pukul 21.00 WIB, dan pada akhir pekan jumlah pengunjung bisa mencapai 500 orang. (Dwinarto)


 

(Fetra Hariandja)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement