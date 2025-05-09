Jalan Rusak Parah, Warga Lebak Terpaksa Tandu Jenazah Sejauh 2 KM

LEBAK – Kondisi jalan yang rusak parah dan berlumpur memaksa warga Kampung Pasir Gebang, Kabupaten Lebak, Banten, menandu jenazah Satariah (50) sejauh dua kilometer. Mobil ambulans yang membawa jenazah tidak dapat melintas karena kerusakan jalan yang parah, sehingga warga dengan penuh gotong-royong menggunakan bambu dan kain sarung sebagai tandu darurat untuk membawa jenazah menuju rumah duka.

Satariah meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki infrastruktur di desa mereka agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. (Dwinarto)





