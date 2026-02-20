Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah

PADANG – Berakhir sudah pelarian RG alias Een. Sempat bersembunyi di sejumlah tempat di Pulau Jawa selama enam bulan terakhir, remaja 18 tahun ini diringkus petugas Satreskrim Polresta Padang dalam perjalanan menggunakan bus lintas provinsi.

Penangkapan dilakukan oleh Tim Klewang yang dipimpin Aiptu David Rico Dermawan, Senin (16/2/2026). Petugas lebih dulu memperoleh informasi bahwa RG berada di dalam bus yang melintas di wilayah Padang.

Untuk memastikan target tidak melarikan diri, Aipda David menyamar sebagai pengamen dan berjalan menyusuri lorong bus sambil bernyanyi di hadapan penumpang.

Begitu memastikan keberadaan RG yang duduk di bagian belakang, petugas bergerak menangkap. Menariknya, sebelum mencokok Een, petugas yang menyamar sebagai pengamen menyanyi lagu anak-anak Potong Bebek Angsa. Een tak berkutik.

Untuk diketahui, Een merupakan buron kasus tawuran berdarah di kawasan Bypass Ketaping, Padang, Sumatera Barat, pada September 2025. Dalam peristiwa tersebut, korban meninggal dunia akibat dugaan pengeroyokan.





(Zen Teguh)