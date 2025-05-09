Warga Depok Geger, Ular Kobra Sepanjang 1,5 Meter Masuk ke Rumah

DEPOK – Warga di RT 02 RW 12, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, digegerkan dengan penemuan ular kobra sepanjang 1,5 meter yang masuk ke dalam rumah seorang warga. Ular berbisa itu ditemukan bersembunyi di mesin pompa air saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Resah dengan keberadaan ular tersebut, warga segera berupaya mengevakuasi ular yang diduga masuk melalui saluran air. Proses evakuasi berjalan lancar dalam waktu sekitar satu jam. Kejadian ini bukan yang pertama kali, karena ular seringkali masuk ke pemukiman warga saat hujan deras. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)