HOME TV SCOPE MNCTV

Pesona Alam Tiga Curug di Ciwangun, Bandung Barat, Temani Liburan Anda

Yuwono Wahyu , Jurnalis-Senin, 12 Mei 2025 |06:18 WIB
Pesona Alam Tiga Curug di Ciwangun, Bandung Barat, Temani Liburan Anda
Jika Anda mencari destinasi wisata  maka obyek Wisata Ciwangun bisa menjadi pilihan/Foto: MNCTV
BANDUNG – Jika Anda mencari destinasi wisata alam untuk mengisi waktu liburan, Obyek Wisata Ciwangun di kawasan Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, bisa menjadi pilihan yang tepat. Di sini, Anda bisa menikmati keindahan tiga curug sekaligus, yaitu Curug Putri, Curug Tilu, dan Curug Golosor.

Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus melewati jalan menanjak dengan medan yang cukup terjal, namun setelah tiba di puncak, panorama alam yang memukau dengan udara segar dan sejuk akan langsung menyambut. Meskipun perjalanan menuju curug membutuhkan usaha ekstra, rasa lelah akan terbayar dengan keindahan alam yang mempesona, ditambah dengan suara gemericik air terjun yang menenangkan.

Pesona tiga curug ini semakin memikat wisatawan pada libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, dengan jumlah pengunjung yang meningkat hingga 40 persen. Meski jumlah pengunjung bertambah, luasnya kawasan wisata yang mencapai 46 hektare menjamin kenyamanan tanpa kerumunan. Tiket masuk yang hanya sebesar 15 ribu rupiah sudah cukup untuk menikmati keindahan alam yang dihiasi dengan hutan pinus. (Dwinarto)


 

