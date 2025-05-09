Vision Plus dan V-I-U Luncurkan Original Series “Sugar Daddy”

JAKARTA – Vision Plus bersama V-I-U resmi merilis original series terbaru berjudul Sugar Daddy melalui gala premiere yang digelar di FX Sudirman, Jakarta Selatan. Series ini menampilkan cerita tentang percintaan, keluarga, dan harapan, serta mengangkat tema yang relevan dengan kehidupan modern saat ini. Aktor terkenal Darius Sinathrya, Megan Domani, dan jajaran aktris lainnya hadir untuk meramaikan peluncuran ini.

Kolaborasi dua platform over-the-top ini diharapkan dapat membawa hiburan baru yang menyentuh realita kehidupan kekinian, dengan menawarkan drama yang menghibur sekaligus menarik. Sugar Daddy mengangkat fenomena hubungan antara “sugar daddy” dan “sugar baby,” yang menjadi daya tarik utama dalam cerita.

Selain menawarkan tema yang segar, kolaborasi ini juga menyediakan paket kombo mewah, memberi kemudahan akses ke berbagai konten premium di Vision Plus dan V-I-U, memperluas jangkauan penonton kedua platform OTT tersebut. (Dwinarto)





(Fetra Hariandja)