HOME TV SCOPE MNCTV

Aksi Kejar-kejaran Petugas Perhutani dan Pelaku Illegal Logging Terekam Kamera

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |14:30 WIB
Aksi Kejar-kejaran Petugas Perhutani dan Pelaku Illegal Logging Terekam Kamera
Aksi dramatis pengejaran terhadap pelaku illegal logging viral di media sosial/Foto/MNCTV
A
A
A

BLORA – Aksi dramatis pengejaran terhadap pelaku illegal logging oleh petugas Perhutani di Blora, Jawa Tengah, viral di media sosial setelah terekam dalam sebuah video yang memperlihatkan suara tembakan peringatan dilepaskan dua kali ke udara.

Kejadian ini berlangsung di wilayah hutan RPH Ngampel, BKPH Banyuurip, yang berada di bawah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung. Dalam video yang tersebar luas, terlihat petugas Perhutani mengejar sembilan pelaku pencurian kayu jati dengan hanya beranggotakan empat orang. Saat pengejaran, petugas sempat mengeluarkan dua tembakan peringatan yang membuat para pelaku lari kocar-kacir.

Pelaku yang panik meninggalkan barang bukti berupa tiga batang kayu jati hasil curian yang telah dipacok dan siap dijual, serta satu unit sepeda motor di lokasi kejadian. Seluruh barang bukti saat ini telah diamankan oleh petugas Perhutani di TKP.

Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku dan membongkar jaringan pencurian kayu yang kerap merugikan negara ini. (Dwinarto)


 

(Fetra Hariandja)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
