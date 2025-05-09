Aksi Kejar-kejaran Petugas Perhutani dan Pelaku Illegal Logging Terekam Kamera

BLORA – Aksi dramatis pengejaran terhadap pelaku illegal logging oleh petugas Perhutani di Blora, Jawa Tengah, viral di media sosial setelah terekam dalam sebuah video yang memperlihatkan suara tembakan peringatan dilepaskan dua kali ke udara.

Kejadian ini berlangsung di wilayah hutan RPH Ngampel, BKPH Banyuurip, yang berada di bawah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung. Dalam video yang tersebar luas, terlihat petugas Perhutani mengejar sembilan pelaku pencurian kayu jati dengan hanya beranggotakan empat orang. Saat pengejaran, petugas sempat mengeluarkan dua tembakan peringatan yang membuat para pelaku lari kocar-kacir.

Pelaku yang panik meninggalkan barang bukti berupa tiga batang kayu jati hasil curian yang telah dipacok dan siap dijual, serta satu unit sepeda motor di lokasi kejadian. Seluruh barang bukti saat ini telah diamankan oleh petugas Perhutani di TKP.

Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku dan membongkar jaringan pencurian kayu yang kerap merugikan negara ini. (Dwinarto)





