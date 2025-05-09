MNC Peduli Gelar Seminar dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |14:34 WIB
MNC Peduli menggelar seminar kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis/Foto: MNCTV
JAKARTA – MNC Peduli menggelar seminar kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bertajuk "Meningkatkan Produktivitas Diri", yang ditujukan bagi kalangan karyawan produktif. Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta yang ingin memahami lebih jauh pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental di tengah gaya hidup modern yang sering abai terhadap pola hidup sehat.

Dalam seminar tersebut, para peserta mendapatkan edukasi terkait dampak stres, pola makan yang tidak sehat, dan gaya hidup yang tidak seimbang, yang dapat memicu berbagai risiko penyakit. Melalui paparan dari narasumber profesional, peserta diajak untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh.

Tak hanya seminar, peserta juga berkesempatan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan berkonsultasi langsung dengan dokter ahli. Kegiatan ini pun semakin semarak dengan adanya pembagian hadiah menarik bagi peserta aktif.

Program ini menjadi bagian dari komitmen MNC Peduli dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di lingkungan kerja, agar tetap sehat dan produktif. (Dwinarto)


 

(Fetra Hariandja)

