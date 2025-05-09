Jemaah Calon Haji Indonesia Mendapatkan Jadwal Kunjungan ke Raudhah

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |17:15 WIB
MADINAH – Raudhah, yang dikenal sebagai Taman Surga, menjadi salah satu area yang paling diidam-idamkan oleh umat Muslim. Jemaah calon haji Indonesia tak perlu khawatir, karena panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi telah menyiapkan jadwal kunjungan ke area yang sangat istimewa ini, yang terletak di antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW di Kompleks Masjid Nabawi.

Raudhah merupakan tempat yang sangat dihormati dan dipercaya sebagai bagian dari surga, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadist Sahih Bukhari dan Muslim. Karena keutamaannya yang luar biasa, area ini selalu menjadi tujuan utama para jemaah calon haji yang datang ke Madinah.

Pemerintah Arab Saudi telah menerapkan prosedur ketat untuk mengatur akses ke Raudhah. Jemaah calon haji Indonesia tidak perlu mengurus izin masuk sendiri, karena panitia haji Saudi bersama petugas kloter dan sektor khusus Nabawi akan menyiapkan tasreh atau izin masuk.

Dengan kesabaran, disiplin, dan mengikuti semua arahan petugas, diharapkan para jemaah calon haji Indonesia dapat menjalani ibadah di Raudhah dengan tertib, aman, dan penuh kekhusyukan. (Dwinarto)


 

(Fetra Hariandja)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
