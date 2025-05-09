Tukang Pijat di Surabaya Akhirnya Berangkat Haji Setelah Menabung Selama Puluhan Tahun

SURABAYA – Kebahagiaan tak terhingga dirasakan pasangan suami istri Rochmad Munandar dan Yuli Khotimah, warga Jalan Cumpat Kulon Makam Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Mimpi mereka menunaikan ibadah haji yang telah lama dinanti akhirnya terwujud tahun ini.

Rochmad, yang berprofesi sebagai tukang urut sejak 1998, tak pernah berhenti menyisihkan penghasilannya yang tak menentu demi mewujudkan rukun Islam kelima bersama sang istri. Dengan ketekunan dan keikhlasan, ia mendaftar haji pada 2012 dengan uang tabungan seadanya.

Kini, setelah 12 tahun menunggu, pasangan ini mendapat panggilan untuk berangkat ke Tanah Suci melalui Embarkasi Surabaya pada 7 Mei mendatang. Sebelum keberangkatan, keduanya terus mempersiapkan fisik dan mental agar dapat menjalankan ibadah dengan lancar. Kisah Rochmad menjadi bukti bahwa ketekunan dan doa dapat membawa harapan menjadi kenyataan. (Dwinarto)





