Tukang Pijat di Surabaya Akhirnya Berangkat Haji Setelah Menabung Selama Puluhan Tahun

Yudha Prawira , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |08:31 WIB
Tukang Pijat di Surabaya Akhirnya Berangkat Haji Setelah Menabung Selama Puluhan Tahun
Kebahagiaan tak terhingga dirasakan pasangan suami istri Rochmad Munandar dan Yuli Khotimah/Foto: GTV
SURABAYA – Kebahagiaan tak terhingga dirasakan pasangan suami istri Rochmad Munandar dan Yuli Khotimah, warga Jalan Cumpat Kulon Makam Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Mimpi mereka menunaikan ibadah haji yang telah lama dinanti akhirnya terwujud tahun ini.

Rochmad, yang berprofesi sebagai tukang urut sejak 1998, tak pernah berhenti menyisihkan penghasilannya yang tak menentu demi mewujudkan rukun Islam kelima bersama sang istri. Dengan ketekunan dan keikhlasan, ia mendaftar haji pada 2012 dengan uang tabungan seadanya.

Kini, setelah 12 tahun menunggu, pasangan ini mendapat panggilan untuk berangkat ke Tanah Suci melalui Embarkasi Surabaya pada 7 Mei mendatang. Sebelum keberangkatan, keduanya terus mempersiapkan fisik dan mental agar dapat menjalankan ibadah dengan lancar. Kisah Rochmad menjadi bukti bahwa ketekunan dan doa dapat membawa harapan menjadi kenyataan. (Dwinarto)


 

(Fetra Hariandja)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
