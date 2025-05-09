HOME TV SCOPE GTV

Tren Pijat “Kretek-Kretek” Makin Populer di Ibu Kota

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |10:42 WIB
Tren Pijat “Kretek-Kretek” Makin Populer di Ibu Kota
Tren pijat “kretek-kretek” kian digandrungi masyarakat Jakarta untuk kesehatan tulang dan pernapasan/Foto: GTV
JAKARTA – Tren pijat “kretek-kretek” kian digandrungi masyarakat Jakarta, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan tulang dan pernapasan. Salah satu tempat yang menawarkan layanan ini adalah Kairos Studio, yang dikenal sebagai pionir pijat kretek-kretek di Ibu Kota.

Kairos Studio menggabungkan teknik bone setting dan body conditioning, dengan fokus pada kesehatan otot pernapasan dan struktur tulang. Perawatan ini bahkan diklaim mampu memperbaiki postur tubuh, termasuk pada anak-anak.

Sodikin, salah satu orang tua pasien, mengungkapkan bahwa postur tulang anaknya membaik signifikan setelah menjalani terapi di Kairos Studio. Seluruh perawatan dilakukan langsung oleh sifu atau tenaga profesional berpengalaman di bidang terapi tulang.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan manfaat kesehatan yang dirasakan langsung, pijat kretek-kretek semakin diminati sebagai alternatif perawatan tubuh di tengah padatnya aktivitas masyarakat urban. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

