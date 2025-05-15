Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE MNCTV

Preman Viral Pemalak Minimarket di Bandung Barat Ditangkap Polisi

Yuwono , Jurnalis-Kamis, 15 Mei 2025 |11:19 WIB
Pelaku premanisme yang sempat viral di media sosial karena memalak karyawan minimarket diringkus polisi/Foto: GTV
A
A
A

BANDUNG – Sejumlah pelaku premanisme yang sempat viral di media sosial karena memalak karyawan minimarket di kawasan Citapen, Bandung Barat, Jawa Barat, akhirnya diringkus polisi. Dalam aksinya, para pelaku bahkan mengancam dengan senjata tajam dan melukai salah seorang warga.

Aksi pemalakan itu terekam kamera CCTV dan menyebar luas di media sosial, memicu kemarahan publik. Pelaku memaksa meminta uang tunai sebesar Rp200 ribu serta rokok dari karyawan minimarket sambil mengancam menggunakan senjata tajam.

Bermodal bukti rekaman CCTV, polisi berhasil melacak dan menangkap para pelaku di kediaman masing-masing. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa selain memalak, para preman ini juga terlibat dalam aksi kekerasan. Mereka tak segan melukai korban jika mendapatkan perlawanan.

Kini, para pelaku telah ditahan dan dijerat dengan pasal pemerasan serta penganiayaan. Mereka terancam hukuman pidana hingga sembilan tahun penjara. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement