Keistimewaan Air Zamzam di Masjid Nabawi: Sumber Berkah yang Selalu Dirindukan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 15 Mei 2025 |11:03 WIB
Di jantung Kota Madinah, berdiri megah Masjid Nabawi yang menjadi tujuan utama jutaan umat Muslim dari seluruh dunia/Foto: GTV
MADINAH – Di jantung Kota Madinah, berdiri megah Masjid Nabawi yang menjadi tujuan utama jutaan umat Muslim dari seluruh dunia. Di balik kemegahannya, tersimpan satu keistimewaan yang tak kalah berharga, yaitu air Zamzam. Air suci ini, yang selalu dicari dan dirindukan, meski sumurnya berada di Makkah, juga tersedia melimpah di Masjid Nabawi.

Setiap harinya, puluhan ribu liter air Zamzam didistribusikan dari Makkah ke Madinah untuk memenuhi kebutuhan jemaah yang haus akan keberkahan. Namun, tidak semua dispenser yang berkeliling di area Masjid Nabawi berisi air Zamzam. Petugas hanya menempatkan dispenser berlabel "Zamzam" di dalam area masjid dengan dua pilihan, yaitu air dingin dan biasa. Sementara itu, dispenser yang berada di luar area masjid berisi air biasa.

Bagi siapa saja yang hendak meminum air Zamzam, dianjurkan untuk membaca doa terlebih dahulu. Dalam hadis disebutkan bahwa air Zamzam itu tergantung pada niat orang yang meminumnya. (Dwinarto)

