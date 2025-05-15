MNC Peduli Salurkan Alat dan Bibit untuk Petani Terdampak Banjir di Tanah Datar

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 15 Mei 2025 |11:08 WIB
MNC Peduli Salurkan Alat dan Bibit untuk Petani Terdampak Banjir di Tanah Datar
MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa alat pertanian dan benih kepada petani/Foto: GTV
TANAH DATAR – MNC Group melalui program MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa alat pertanian dan benih kepada petani di tiga nagari di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bantuan ini ditujukan untuk mempercepat proses produksi pertanian bagi kelompok tani yang terdampak banjir bandang akibat erupsi Gunung Marapi pada pertengahan tahun 2024 lalu.

Salah satu penerima bantuan adalah kelompok tani di Nagari Pandai Sikek, Kecamatan Sepuluh Koto. Mereka menerima beragam bantuan seperti bibit, benih, serta peralatan pertanian berupa hand traktor dan cultivator yang langsung diuji coba di lahan garapan mereka.

Bantuan ini disambut positif oleh para petani dan pemerintah daerah setempat, karena dinilai mampu mempercepat pemulihan lahan pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas setelah bencana.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen MNC Peduli dalam mendukung pemulihan sektor pertanian dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak bencana alam. Diharapkan, bantuan ini mampu membantu membangkitkan kembali perekonomian warga melalui sektor pertanian. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

