MNC Peduli Gelar Operasi Katarak Gratis bagi Warga Prasejahtera di Sukabumi

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 15 Mei 2025 |11:12 WIB
MNC Peduli Gelar Operasi Katarak Gratis bagi Warga Prasejahtera di Sukabumi
MNC Peduli menggelar operasi katarak gratis bagi keluarga prasejahtera di Sukabumi/Foto: GTV
SUKABUMI – MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam aksi kemanusiaan dengan menggelar operasi katarak gratis bagi keluarga prasejahtera di Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan sosial ini berlangsung atas kerja sama dengan Rumah Sakit Islam Assyifa dan berhasil membantu puluhan pasien memulihkan penglihatan mereka.

Sebelum menjalani tindakan operasi, para pasien terlebih dahulu mengikuti pemeriksaan awal dan mendapat pengarahan dari dokter spesialis mata. Hal ini bertujuan agar mereka merasa lebih tenang saat proses operasi berlangsung.

Puluhan pasien dari berbagai wilayah di Sukabumi dan sekitarnya tampak bahagia setelah menjalani operasi. Banyak di antara mereka yang mengungkapkan rasa syukur karena kini dapat kembali melihat dengan jelas, sesuatu yang sebelumnya terhalang oleh katarak.

Operasi katarak gratis ini merupakan bentuk nyata kepedulian MNC Peduli terhadap masyarakat kurang mampu yang memiliki keterbatasan dalam pembiayaan layanan kesehatan. Program ini juga dapat terlaksana berkat kontribusi masyarakat Indonesia yang telah berdonasi dan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

