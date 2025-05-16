Masjid Quba, Cinta Pertama Rasulullah di Tanah Hijrah

MADINAH – Di ujung selatan Kota Madinah berdiri Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Rasulullah Muhammad SAW saat berhijrah dari Makkah. Meski tak semegah masjid-masjid besar lainnya, Masjid Quba menyimpan nilai sejarah dan spiritual luar biasa bagi umat Islam.

Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah. Di masa Rasulullah, Masjid Quba juga menjadi pusat pemersatu umat dan simbol awal peradaban Islam. Rasulullah SAW membangun masjid ini dengan tangannya sendiri saat singgah di Desa Quba selama empat hari dalam perjalanan hijrah.

Masjid Quba disebut dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 108 sebagai tempat yang dibangun atas dasar takwa sejak hari pertama. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, "Barang siapa berwudu di rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba dan salat dua rakaat, maka baginya pahala seperti berumrah."

Kini, Masjid Quba telah direnovasi menjadi lebih megah dan luas, namun nuansa kesederhanaan dan semangat hijrah tetap terasa kuat di setiap sudutnya. Masjid ini menjadi pengingat bahwa hijrah bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi transformasi menuju cahaya dan keberkahan. (Dwinarto)



(Fetra Hariandja)