Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Masjid Quba, Cinta Pertama Rasulullah di Tanah Hijrah

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 17 Mei 2025 |06:49 WIB
Quba adalah masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW saat berhijrah dari Makkah/Foto: RCTI
A
A
A

MADINAH – Di ujung selatan Kota Madinah berdiri Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Rasulullah Muhammad SAW saat berhijrah dari Makkah. Meski tak semegah masjid-masjid besar lainnya, Masjid Quba menyimpan nilai sejarah dan spiritual luar biasa bagi umat Islam.

Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah. Di masa Rasulullah, Masjid Quba juga menjadi pusat pemersatu umat dan simbol awal peradaban Islam. Rasulullah SAW membangun masjid ini dengan tangannya sendiri saat singgah di Desa Quba selama empat hari dalam perjalanan hijrah.

Masjid Quba disebut dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 108 sebagai tempat yang dibangun atas dasar takwa sejak hari pertama. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, "Barang siapa berwudu di rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba dan salat dua rakaat, maka baginya pahala seperti berumrah."

Kini, Masjid Quba telah direnovasi menjadi lebih megah dan luas, namun nuansa kesederhanaan dan semangat hijrah tetap terasa kuat di setiap sudutnya. Masjid ini menjadi pengingat bahwa hijrah bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi transformasi menuju cahaya dan keberkahan. (Dwinarto)
 

(Fetra Hariandja)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement