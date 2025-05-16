Jamaah Haji Asal Jember Tolak Berangkat karena Sapi Belum Diberi Makan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 17 Mei 2025 |08:59 WIB
Seorang jamaah calon haji menolak berangkat ke Tanah Suci lantaran khawatir sapinya belum diberi makan/Foto: RCTI
SURABAYA – Seorang jemaah calon haji asal Jember, Jawa Timur, menolak berangkat ke Tanah Suci lantaran khawatir sapi peliharaannya belum diberi makan. Peristiwa unik ini terjadi di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, menjelang jadwal keberangkatan kelompok jemaah tersebut.

Jemaah lansia bernama Jondin, yang diduga mengalami demensia, sempat meronta dan terus meminta dipulangkan ke rumahnya. Ia menolak saat dibujuk petugas untuk memasuki klinik asrama haji dan berkali-kali menyebutkan bahwa sapinya belum diberi makan.

"Kakek, sapinya akan dirawat tentara, aman ya, Pak," ujar salah satu petugas yang mencoba menenangkan Kakek Jondin.

Setelah diyakinkan bahwa sapinya akan dijaga dan diberi makan oleh petugas, Kakek Jondin akhirnya bersedia dibawa ke klinik untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pria berusia 70 tahun ini kini tengah diobservasi oleh tim medis dan karantina kesehatan Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Keputusan terkait kelanjutan keberangkatannya masih menunggu hasil observasi medis. (Dwinarto)


 

(Fetra Hariandja)


