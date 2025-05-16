Syarikat Islam Gelar Rapat Pleno Bahas Strategi Penguatan UMKM

Jajaran pengurus pusat Syarikat Islam menggelar rapat pleno di Kantor DPP Syarikat Islam/Foto: MNCTV

JAKARTA – Jajaran pengurus pusat Syarikat Islam menggelar rapat pleno di Kantor DPP Syarikat Islam, Menteng, Jakarta. Agenda pleno ini fokus membahas strategi penguatan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan peran ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM di berbagai sektor.

Rapat pleno kedua tahun ini juga dihadiri Direktur Utama Lembaga Sertifikasi Profesi Khasalam yang juga Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin Syarikat Islam yang digelar tiga kali dalam setahun guna mengevaluasi dan merumuskan langkah strategis organisasi.

Dalam rapat tersebut, Syarikat Islam menegaskan pentingnya dakwah ekonomi sebagai sarana memperkuat persatuan bangsa. Organisasi ini berkomitmen untuk terus mendorong gerakan ekonomi umat yang berpihak kepada rakyat kecil, terutama pelaku UMKM.

“Dengan peningkatan ekonomi di semua level, khususnya UMKM, kita bisa menjaga persatuan Indonesia. Kami akan terus mendorong seluruh organisasi dan kaum Perusahaan Islam di seluruh Indonesia untuk menyambut gerakan ini,” ujar salah satu pengurus dalam sesi pleno.

Rapat pleno ini disebut sebagai mekanisme penting organisasi dalam menetapkan kebijakan dan menjalankan program secara lebih terarah dan efektif. (Dwinarto)

