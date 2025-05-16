HOME TV SCOPE MNCTV

Ribuan Jamaah Calon Haji Indonesia Tiba di Makah, Langsung Umrah Wajib

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 17 Mei 2025 |10:08 WIB
Ratusan jamaah calon haji Indonesia terus berdatangan ke Tanah Suci Mekah/Foto: MNCTV
MAKKAH — Ribuan jemaah calon haji Indonesia terus berdatangan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, untuk melaksanakan ibadah umrah wajib sebagai bagian dari rangkaian persiapan haji. Ribuan jemaah yang tiba dari Madinah langsung bergerak menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, sai, dan tahalul.

Para jemaah ini menggunakan metode haji tamatuk, yaitu mendahulukan pelaksanaan umrah sebelum menjalani ibadah haji penuh. Metode ini memiliki konsekuensi berupa kewajiban membayar dam, yakni denda dengan menyembelih satu ekor kambing.

Setelah menuntaskan umrah, jemaah diperbolehkan melepas pakaian ihram dan melanjutkan aktivitas sambil menunggu puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Untuk mendukung kelancaran ibadah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyiapkan 205 hotel bagi 203.320 jemaah reguler Indonesia di Mekah. Hotel-hotel tersebut tersebar di 10 sektor di empat kawasan utama, yaitu Sisah, Sisah Raudoh, Jarwal, dan Misfalah, dengan jarak maksimal antara hotel dan Masjidil Haram sekitar 4 hingga 5 kilometer. Jemaah akan menetap di Mekah selama kurang lebih 32 hari.

Sementara itu, pergerakan gelombang jemaah dari Madinah ke Mekah masih berjalan sesuai jadwal. PPIH mengimbau para jemaah untuk menyimpan alas kaki dengan baik saat menjalankan salat sunah di Masjid Bira Ali, mengingat banyak laporan kehilangan alas kaki setelah salat di lokasi tersebut.

Selain itu, jemaah juga diminta untuk selalu menaati peraturan, termasuk memperhatikan larangan selama mengenakan pakaian ihram. Beberapa larangan itu meliputi tidak menggunakan wangi-wangian, larangan menutup kepala bagi laki-laki, tidak mencabut bulu, serta menjaga aurat saat berwudu. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)

