Belum Terima Koper dan Kartu Nusuk? PPIH Imbau Jemaah Haji Tetap Tenang

Jamaah haji Indonesia yang belum menerima koper maupun kartu Nusuk dimbau tetap tenang/Foto: MNCTV

MEKAH — Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Mukhlis Hanafi, mengimbau kepada jemaah haji Indonesia yang belum menerima koper maupun kartu Nusuk agar tidak khawatir. Ia memastikan seluruh barang bawaan dan dokumen jemaah akan tiba di tempat tujuan masing-masing sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Mukhlis menjelaskan, keterlambatan pengiriman koper dari Madinah ke Mekah, atau sebaliknya, merupakan hal yang dapat terjadi karena proses logistik. Namun ia menegaskan bahwa PPIH telah menugaskan petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani koper milik jemaah.

“Petugas sudah ditetapkan untuk menangani koper jemaah. Ini hanya soal waktu. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama koper akan diantar langsung ke hotel tempat jemaah menginap,” jelasnya.

Sementara itu, bagi jemaah yang belum menerima kartu Nusuk—dokumen penting untuk mengakses sejumlah layanan selama di Tanah Suci—juga tidak perlu panik. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen bersama pihak syarikah untuk mendampingi dan membantu proses distribusinya.

Mukhlis mengimbau para jemaah untuk tetap fokus beribadah dan tidak terlalu cemas terkait masalah administrasi atau logistik. “Yang penting jemaah tetap tenang, jangan panik. Semua akan diselesaikan secara bertahap,” ujarnya. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)