Mie Celor hingga Tekwan Serbu Blok M Obati Rindu Kuliner Palembang

Bagi pencinta kuliner Palembang, kawasan Melawai Blok M, menjadi lokasi wajib untuk dikunjungi/Foto: MNCTV

JAKARTA — Bagi pencinta kuliner Palembang, terutama yang tengah dilanda rindu masakan kampung halaman, kawasan Melawai Blok M, Jakarta Selatan, kini menjadi lokasi wajib untuk dikunjungi. Di sini, berbagai hidangan khas Palembang seperti mie celor, tekwan, hingga kue maksuba siap memanjakan lidah para penikmatnya.

Salah satu yang paling diburu adalah mie celor — hidangan berkuah creamy berbahan dasar santan dan kaldu udang yang disajikan dengan mie kenyal, telur rebus, toge, dan kucai. Perpaduan rasanya yang gurih, manis, asin, dan sedikit pedas menjadikan mie celor sebagai makanan yang adiktif.

“Overall dari rasanya kenyal, creamy-nya itu ada manisnya, gurihnya, asinnya, semuanya nyatu. Apalagi topping-nya ada udang yang manis dan fresh, plus telur. Rasanya balance banget, kayak mau 'duar-duar',” ungkap salah satu pengunjung sambil tertawa.

Tak hanya mie celor, tempat makan ini juga menyajikan aneka kuliner khas Palembang lainnya seperti tekwan yang lembut dan gurih serta kue maksuba yang empuk dan manis. Semua disajikan dengan cita rasa otentik yang membuat pengunjung merasa seperti berada langsung di kota asalnya.

“Di sini semua makanan khas Palembang dan rasanya enak banget. Mau jelajah kuliner Nusantara enggak perlu jauh-jauh, karena di Melawai sudah tersedia lengkap,” kata pengunjung lainnya.

Kuliner khas Palembang kini bisa dinikmati di tengah hiruk pikuk Jakarta, menjadikan Blok M sebagai tempat nostalgia rasa sekaligus surga bagi pecinta makanan daerah. (Dwinarto)





