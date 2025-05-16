Kartu Nusuk Jadi Identitas Digital Jemaah Haji, Wajib Dibawa

MADINAH – Proses pembagian kartu Nusuk bagi jemaah calon haji terus berlangsung di Madinah, seiring dengan kedatangan para jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Kartu Nusuk merupakan smartcard yang berfungsi sebagai pengganti visa sekaligus identitas digital selama pelaksanaan ibadah haji.

Pembagian kartu ini dilakukan oleh Syarikah, perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Prosesnya dilakukan dengan cara mengalungkan kartu ke leher jemaah dan kemudian memfotonya setengah badan agar kartu terlihat jelas.

Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu Nusuk. Kartu ini penting karena akan menjadi dasar verifikasi pergerakan jemaah, termasuk saat memasuki kota Makkah dan wilayah Armina pada puncak haji.

“Nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu Nusuk ini,” ujar seorang petugas di Madinah.

Petugas di lapangan akan memeriksa kartu ini secara ketat untuk memastikan jemaah telah terdaftar secara resmi. Karena itu, jemaah diimbau agar selalu membawa kartu Nusuk, bahkan saat keluar dari hotel. Selain sebagai identitas, kartu ini juga memungkinkan jemaah mengakses berbagai layanan selama berada di Tanah Suci. (Dwinarto)

(Fetra Hariandja)