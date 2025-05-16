Perindo Luncurkan Rumah Kerja di Seluruh Indonesia

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 16 Mei 2025 |11:38 WIB
Partai Perindo memberdayakan masyarakat melalui peluncuran program Rumah Kerja Perindo/Foto: GTV
JAKARTA – Partai Perindo kembali menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat melalui peluncuran program Rumah Kerja Perindo. Program ini digagas langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, sebagai wadah pelatihan dan pendidikan keterampilan kerja bagi masyarakat.

Program Rumah Kerja Perindo hadir sebagai solusi untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran di Indonesia. Melalui pelatihan yang dilakukan di kantor-kantor DPW dan DPD Perindo di berbagai wilayah, program ini ditujukan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai dan calon wirausahawan.

“Kami akan dorong kantor-kantor DPW dan DPD menjadi pusat pelatihan kompetensi bagi pencari kerja. Rumah kerja ini juga akan menjadi hub bagi anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas yang ingin belajar berwirausaha,” ungkap Angela.

Rumah Kerja Perindo akan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, dengan harapan mampu menjadi motor penggerak penciptaan angkatan kerja yang terampil dan mandiri. (Dwinarto)


 

(Fetra Hariandja)

