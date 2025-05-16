Kadin Resmikan Kantor Satgas Makan Bergizi Gratis Gotong Royong

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meresmikan kantor Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis Gotong Royong sebagai bentuk dukungan terhadap program pelayanan pemenuhan gizi bagi 80 juta anak di seluruh Indonesia.

Peresmian ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, serta Wakil Ketua Umum Kadin yang juga Sekjen Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari. Kantor Satgas MBG ini difungsikan sebagai pusat konsultasi dan sertifikasi bagi para pelaku usaha penyedia makanan sehat bagi anak-anak sekolah.

“Kantor ini akan menjadi tempat konseling, tempat konsultasi para pengusaha yang berhimpun di Kadin untuk menyukseskan program makan bergizi gratis,” ujar Andi Yuslim dalam sambutannya.

Kadin Indonesia menargetkan pembangunan 1.000 satuan pelayanan gizi di 16 lokasi berbeda sebagai bagian dari penguatan program MBG (Makan Bergizi Gratis). Program ini juga menjadi salah satu dari empat quick wins Kadin, selain penyediaan rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis, dan perlindungan tenaga kerja migran.

Dengan jaringan Kadin yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, diharapkan inisiatif ini dapat menggabungkan pendekatan korporasi dan pemberdayaan daerah secara efektif. (Dwinarto)

