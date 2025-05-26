HOME TV SCOPE RCTI

Tiang Monorel Mangkrak, Mau Diapakan?

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 26 Mei 2025 |11:29 WIB
Pemprov DKI Jakarta akan membenahi tiang monorel mangkrak./Foto: RCTI
JAKARTA - Tiang monorel mangkrak bertahun-tahun. Pemprov DKI Jakarta berencana mengambil langkah tegas terhadp hal ini. Jurnalis Seputar iNews RCTI Wendanura melaporkan, tiang monorel yang berjajar di sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang sudah mangkrak selama lebih dari 20 tahun tentu menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama bagi pengguna jalan. 

“Bagaimana tidak, karena selain pernah memakan korban, tiang-tiang monoroell ini juga tentunya mengganggu keestetikan tata kota Jakarta,” ujarnya dikutip Senin (26/5/2025)

Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana untuk membenahi tiang-tiang tersebut. Dan bagaimana pelaksanaannya nanti? Apakah tiang monor kali ini akan dibongkar atau juga dibenahi? Akankah diubah menjadi tiang yang lebih estetik, menjadi pembatas jalan yang lebih proper nantinya? Perlu dinantikan seperti apa kelanjutannya.

(Zen Teguh)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
