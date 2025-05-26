Tiang Monorel Mangkrak, Mau Diapakan?

JAKARTA - Tiang monorel mangkrak bertahun-tahun. Pemprov DKI Jakarta berencana mengambil langkah tegas terhadp hal ini. Jurnalis Seputar iNews RCTI Wendanura melaporkan, tiang monorel yang berjajar di sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang sudah mangkrak selama lebih dari 20 tahun tentu menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama bagi pengguna jalan.

“Bagaimana tidak, karena selain pernah memakan korban, tiang-tiang monoroell ini juga tentunya mengganggu keestetikan tata kota Jakarta,” ujarnya dikutip Senin (26/5/2025)

Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana untuk membenahi tiang-tiang tersebut. Dan bagaimana pelaksanaannya nanti? Apakah tiang monor kali ini akan dibongkar atau juga dibenahi? Akankah diubah menjadi tiang yang lebih estetik, menjadi pembatas jalan yang lebih proper nantinya? Perlu dinantikan seperti apa kelanjutannya.

(Zen Teguh)