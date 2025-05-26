Jakarta Light Festival 2025 di Lapangan Banteng

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 26 Mei 2025 |11:38 WIB
Jakarta Light Festival 2025 di Lapangan Banteng
Jakarta Ligth Festival 2025 digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, selama tiga hari./Foto: MNCTV
JAKARTA - Jakarta Light Festival kembali digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, selama tiga hari. Dalam Light Festival 2025 kali ini berbagai instalasi cahaya interaktif ditampilkan untuk menghibur masyarakat Jakarta secara gratis.

Laporan Lintas iNews MNCTV pada Minggu (25/5/2025) malam, sejumlah kegiatan diadakan pada momen ini seperti pertunjukan konser dari band lokal maupun nasional. Selain itu, pertunjukan cahaya yang akan dinyalakan sepanjang malam selama tiga hari. 

Light Festival 2025 dibuka sejak pukul 17.00 WIB hingga berakhir pada pukul 22.30 WIB. Selain berswafoto, masyarakat bisa menikmati berbagai macam UMKM kuliner. Santapan ini bisa dinikmati sembari menonton langsung konser maupun berbagai macam pertunjukan cahaya. 


 

(Zen Teguh)

