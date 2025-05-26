Mensesneg Jawab Isu Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat beberapa hari terakhir. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis isu tersebut. Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini dipastikan belum berencana melakukan perombakan kabinet.

Kendati demikian, Prasetyo menyebut Presiden secara rutin memantau dan mengevaluasi kinerja para menterinya. Bahkan tak jarang Presiden saat mengevaluasi memberikan sejumlah catatan atau teguran. Presiden juga kerap mengingatkan para menterinya agar berhati-hati dalam menyampaikan pandangan supaya tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah sampai hari ini belum ada ee pembahasan mengenai reshuffle, belum ada,” kata Prasetyo dalam Buletin iNews Malam GTV, dikutip Senin (26/5/2025). Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia enggan menanggapi isu reshuffle kabinet yang banyak beredar belakangan ini. Ia menegaskan bahwa kewenangan perompakan kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo.

