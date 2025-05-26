Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE GTV

Mensesneg Jawab Isu Reshuffle Kabinet

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 26 Mei 2025 |11:44 WIB
Mensesneg Jawab Isu Reshuffle Kabinet
Mensesneg Prasetyo Hadi menepis kabar bakal terjadi reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini./Foto:GTV
A
A
A

JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat beberapa hari terakhir. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis isu tersebut. Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini dipastikan belum berencana melakukan perombakan kabinet. 

Kendati demikian, Prasetyo menyebut Presiden secara rutin memantau dan mengevaluasi kinerja para menterinya. Bahkan tak jarang Presiden saat mengevaluasi memberikan sejumlah catatan atau teguran. Presiden juga kerap mengingatkan para menterinya agar berhati-hati dalam menyampaikan pandangan supaya tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 

“Alhamdulillah sampai hari ini belum ada ee pembahasan mengenai reshuffle, belum ada,” kata Prasetyo dalam Buletin iNews Malam GTV, dikutip Senin (26/5/2025). Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia enggan menanggapi isu reshuffle kabinet yang banyak beredar belakangan ini. Ia menegaskan bahwa kewenangan perompakan kabinet sepenuhnya ada di tangan Prabowo. 

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement