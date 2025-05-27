Ruko Terbakar, 6 Orang Tewas

ACEH – Enam orang tewas akibat kebakaran lima unit rumah toko (ruko) di Desa Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, Minggu (25/5/2025). Para korban, dua di antaranya anak-anak, terjebak kobaran api yang membesar begitu cepat.

Api diduga akibat korsleting listrik di toko kelontong. Api baru padam dua jam kemudian setelah lima mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Pantauan Seputara iNews, api berkobar hebat. Api yang muncul pada pagi buta itu dengan cepat menyambar ruko lainnya.





(Zen Teguh)