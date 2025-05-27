Emak-Emak Curi Emas di Bekasi

BEKASI - Bermodus membeli emas, dua emak-emak terekam kamera mencuri perhiasan emas di sebuah toko di Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi pencurian ini ternyata sudah beberapa kali terjadi. Diduga kedua pelaku spesialis pencuri emas.

Berdasarkan rekaman CCTV dua perempuan itu berada di toko Sumber Jaya. Bermodus memilih emas dengan mengelabui penjaga toko, mereka berpura-pura mencoba sejumlah jenis perhiasan emas dan meminta dibuatkan surat.

Alih-alih dibeli, emas yang dicoba tersebut justru raib dibawa kabur. Dari keterangan pemilik toko, sebagaimana dilaporkan tim Seputar iNews, Selasa (27/5/2025), para pelaku sudah ‘langganan’ mencuri emas di toko miliknya dengan waktu berbeda. Terhitung empat kali peristiwa serupa terjadi dengan kerugian rata-rata belasan juta rupiah.





(Zen Teguh)