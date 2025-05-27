Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE MNCTV

Emak-Emak Curi Emas di Bekasi

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 27 Mei 2025 |18:48 WIB
Dua perempuan terekam CCTV mencuri emas di toko Pasar Bantar Gebang, Bekasi. (Foto: MNCTV)
A
A
A

BEKASI - Bermodus membeli emas, dua emak-emak terekam kamera mencuri perhiasan emas di sebuah toko di Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi pencurian ini ternyata sudah beberapa kali terjadi. Diduga kedua pelaku spesialis pencuri emas. 

Berdasarkan rekaman CCTV dua perempuan itu berada di toko Sumber Jaya. Bermodus memilih emas dengan mengelabui penjaga toko, mereka berpura-pura mencoba sejumlah jenis perhiasan emas dan meminta dibuatkan surat. 

Alih-alih dibeli, emas yang dicoba tersebut justru raib dibawa kabur. Dari keterangan pemilik toko, sebagaimana dilaporkan tim Seputar iNews, Selasa (27/5/2025), para pelaku sudah ‘langganan’ mencuri emas di toko miliknya dengan waktu berbeda. Terhitung empat kali peristiwa serupa terjadi dengan kerugian rata-rata belasan juta rupiah. 


 

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement