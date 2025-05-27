Sensasi Kelezatan Gudeg Bromo Yogyakarta

YOGYAKARTA - Dikenal sebagai kota gudeg, Yogyakarta menyimpan banyak pilihan kuliner. Nah, salah satunya gudeg legendaris yang bisa dinikmati saat malam hari yaitu Gudeg Bromo Bu Tekluk yang berlokasi di Jalan Afandi Depok, Sleman, DIY.

Meski mulai buka tengah malam, Gudeg Bromo Bu Tekluk tak pernah sepi pembeli. Bahkan jika saat akhir pekan, pembeli selalu antre panjang untuk memesan menu. Dibandrol dengan harga mulai Rp20.000, pengunjung dapat seporsi nasi gudeg dengan tambahan lauk yang mengenyangkan seperti krecek, telur, daging ayam kampung, daging ayam suwir, serta aneka gorengan.

Keunikahan Gudeg Bromo Bu Tekluk terletak pada cita rasanya yang lebih menekankan pada rasa gurih.





(Zen Teguh)