Viral Tabrakan Beruntun 10 Kendaraan

Tabrakan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan terjadi di Medan, Sumatera Utara, Senin (25/5/2025) sore. (Foto: RCTI)

MEDAN - Sebanyak 10 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan HM Yamin Medan, Sumatera Utara, pada Senin (26/5/2025 sore. Tabrakan dipicu mobil listrik menabrak dua kendaraan. Peristiwa ini menggegerkan warga sekitar.

Kecelakaan berawal dari sebuah mobil listrik menabrak dua kendaraan di depannya. Pengemudi mobil yang ditabrak kemudian mendatangi mobil listrik. Namun pengemudi mobil listrik panik hingga tak sengaja menginjak pedal gas dan kembali menabrak sejumlah kendaraan lain.

Total 10 kendaraan terlibat tabrakan beruntun ini terdiri atas 8 mobil, 1 sepeda motor, dan 1 becak motor. Dilaporkan Seputar iNews RCTI, seluruh kendaraan telah dievakuasi ke Polsek Medan Timur. Polisi masih memeriksa pengemudi mobil listrik.





(Zen Teguh)