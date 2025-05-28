Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE MNCTV

Pengantin Remaja Diperiksa Polisi 

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 28 Mei 2025 |17:54 WIB
Pengantin remaja yang viral di media sosial dimintai keterangan oleh polisi. (Foto: MNCTV)
A
A
A

LOMBOK – Setelah dilaporkan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pengantin pernikahan dini yang viral di Lombok diperiksa polisi. Selain ditemani keluarga dan kuasa hukum, kedua pengantin remaja ini ditemani puluhan warga. 

Pada pemanggilan pertama ini, selain pasangan pengantin, ayah pengantin perempuan juga diperiksa. Mereka dicecar 20 pertanyaan, di antaranya mengenai hubungan dua pengantin sebelum menikah hingga prosesi Yongkolan. 

Dari pemeriksaan ini, selanjutnya polisi berencana menghadirkan tokoh agama dan tokoh adat guna mencari solusi sehingga tidak terjadi tumpeng-tindih antara peraturan yang ada. 

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement