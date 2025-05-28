Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE MNCTV

Ibu Hamil dan Balita Keracunan Makanan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 28 Mei 2025 |18:06 WIB
Ibu Hamil dan Balita Keracunan Makanan
Ibu hamil dan balita di Buton, Sulawesi Tenggara terbujur lemas di puskesmas karena keracunan makanan. (Foto: MNCTV)
A
A
A

BUTON - Puluhan balita dan ibu hamil di Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terpaksa dilarikan ke puskesmas karena pusing, mual, hingga muntah. Diduga balita dan ibu hamil ini keracunan makanan dalam kegiatan pemberian makanan tambahan lokal yang diberikan puskesmas.

Puluhan balita dan ibu hamil tersebut terbujur lemas di unit gawat darurat hingga teras puskesmas. Mereka diduga keracunan setelah menyantap makanan dalam kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT lokal yang diberikan Puskesmas Wolowa. Makanan yang diberikan berupa bubur, ayam, telur, pisang, dan kerupuk. 

Pantauan Liputan iNews, 47 orang pasien yang dirawat di puskesmas. Mereka akhirnya dirujuk ke RSUD Kabupaten Buton. Salah satu pasien menceritakan, mereka makan lauk, pisang dan kerupuk pada pukul 10.00 pagi. 

Sejumlah pasien yang kondisinya membaik sudah dipulangkan. Sementara kasus keracunan massal ini masih ditangani pihak kepolisian dan Sidokes Polres Buton. 


 

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement