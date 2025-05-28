Ibu Hamil dan Balita Keracunan Makanan

Ibu hamil dan balita di Buton, Sulawesi Tenggara terbujur lemas di puskesmas karena keracunan makanan. (Foto: MNCTV)

BUTON - Puluhan balita dan ibu hamil di Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terpaksa dilarikan ke puskesmas karena pusing, mual, hingga muntah. Diduga balita dan ibu hamil ini keracunan makanan dalam kegiatan pemberian makanan tambahan lokal yang diberikan puskesmas.

Puluhan balita dan ibu hamil tersebut terbujur lemas di unit gawat darurat hingga teras puskesmas. Mereka diduga keracunan setelah menyantap makanan dalam kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT lokal yang diberikan Puskesmas Wolowa. Makanan yang diberikan berupa bubur, ayam, telur, pisang, dan kerupuk.

Pantauan Liputan iNews, 47 orang pasien yang dirawat di puskesmas. Mereka akhirnya dirujuk ke RSUD Kabupaten Buton. Salah satu pasien menceritakan, mereka makan lauk, pisang dan kerupuk pada pukul 10.00 pagi.

Sejumlah pasien yang kondisinya membaik sudah dipulangkan. Sementara kasus keracunan massal ini masih ditangani pihak kepolisian dan Sidokes Polres Buton.





(Zen Teguh)