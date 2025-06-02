Karangan Bunga Justice for Argo Penuhi FH UGM

YOGYAKARTA – Ratusan karangan bunga dukacita untuk mendiang Argo Erico Afandi terus perdatangan ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Para mahasiswa berharap keadilan ditegakkan.

Pantauan Seputar iNews RCTI dikutip Senin (6/2/2025), karangan bunga itu diletakkan mahasiswa dan warga di kaki patung Dewi Keadilan di halaman Fakultas Hukum UGM. Aksi ini merupakan ungkapan duka mendalam untuk Argo, mahasiswa FH UGM yang tewas ditabrak mobil mewah di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sleman. Mahasiswa dan warga Yogyakarta berharap kasus ini diusut tuntas tanpa melihat latar belakang pelaku.

Untuk diketahui, penabrak Argo diidentifikasi sebagai Christiano Tarigan, mahasiswa International Undergraduate Program di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Sementara itu, UGM membantah adanya ancaman maupun intimidasi yang diterima keluarga korban. Dekan FH UGM Dahliana Hasan mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan ibu dan keluarga Argo.

“Nah, apakah kemudian nanti proses hukum itu akan berlanjut atau tidak? Karena pendampingan-pendampingan dari PKPH ini kan memerlukan kejelasan hal tersebut. Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari Ibu dan keluarga bahwa memang Ibu dan keluarga menginginkan terus untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran dan keadilan itu ditegakkan,” ujarnya.

(Zen Teguh)