Jelang Puncak Haji Bus Shalawat Berhenti Operasi

MAKKAH - Puncak ibadah haji 1446 Hijriah tinggal hitungan hari. Menjelang fase puncak pelaksanaan ritual umat Islam tersebut terdapat pembaruan penting terkait layanan transportasi jamaah haji Indonesia, khususnya operasional bus shalawat yang selama ini melayani pergerakan jemaah dari hotel ke Masjidil Haram.

Otoritas Arab Saudi menarik seluruh operasional bus shalawat karena akan digunakan untuk mengangkut jamaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) saat puncak haji 2025. Penghentian layanan ini diberlakukan Minggu, 1 Juni 2025 hingga Senin, 9 Juni 2025.

Layanan bus shalawat akan kembali beroperasi pada Selasa 14 Zulhijah atau 10 Juni 2025 mulai pukul 00.00 dini hari waktu Arab Saudi. Dengan demikian selama sekitar 9 hari seluruh aktivitas ibadah jemaah akan terfokus pada pelaksanaan puncak ibadah haji. Pemerintah dan petugas haji mengimbau kepada seluruh jamaah agar memanfaatkan waktu sebelum fase Armuzna untuk beribadah di sekitar hotel masing-masing.





(Zen Teguh)