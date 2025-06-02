Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE MNCTV

Cemburu, Mantan Kekasih Disiram Air Keras

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |11:16 WIB
Pelaku penyiram air keras mantan kekasihnya ditangkap aparat Polres Sukabumi. (Foto: MNCTV)
A
A
A

SUKABUMI – Sakit hati dan dibakar cemburu, pria tega menyiram air keras pada ibu dan anaknya di Sudan Jaya Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku akhirnya ditangkap polisi di rumah kos, Katingan, Kalimantan Tengah.

Laporan Lintas iNews dikutip Senin (2/6/2025), pelaku mengaku melakukan aksinya lantaran cemburu dan sakit hati korban memutus hubungan cintanya. Karena itu dia lantas memesan air keras secara online seharga Rp800.000 dan sengaja datang ke Sukabumi dengan menyewa ojek online dari Jakarta. 

Usai bertemu, pelaku berinisial H langsung menyiramkan air keras ke korban. H diduga merupakan mantan pacar korban, yang sebelumnya sempat menjalani long distance relationship atau LDR melalui media sosial maupun aplikasi WhatsApp sejak 2024. Hubungan itu sempat putus pada Maret 2025 lalu. Kini tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. 


 

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement