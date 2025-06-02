Cemburu, Mantan Kekasih Disiram Air Keras

SUKABUMI – Sakit hati dan dibakar cemburu, pria tega menyiram air keras pada ibu dan anaknya di Sudan Jaya Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku akhirnya ditangkap polisi di rumah kos, Katingan, Kalimantan Tengah.

Laporan Lintas iNews dikutip Senin (2/6/2025), pelaku mengaku melakukan aksinya lantaran cemburu dan sakit hati korban memutus hubungan cintanya. Karena itu dia lantas memesan air keras secara online seharga Rp800.000 dan sengaja datang ke Sukabumi dengan menyewa ojek online dari Jakarta.

Usai bertemu, pelaku berinisial H langsung menyiramkan air keras ke korban. H diduga merupakan mantan pacar korban, yang sebelumnya sempat menjalani long distance relationship atau LDR melalui media sosial maupun aplikasi WhatsApp sejak 2024. Hubungan itu sempat putus pada Maret 2025 lalu. Kini tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara.





(Zen Teguh)